Le jour où Madame Claude a été arrêtée

Lecture - 44m32s

Nous sommes le 16 mars 1992... Madame Claude, la proxénète la plus célèbre de France, est arrêtée par la commissaire Martine Monteil, la première femme à diriger en France la brigade de répression du proxénétisme.



Un duel entre deux femmes donc que tout oppose : l'une qui « fabriquait » ses filles comme elle les appelait afin de « rendre le vice joli » - ce sont ses mots - et l'autre, petite-fille, fille et femme de flic, bien décidée à mettre à l'ombre celle qui, jusqu'alors, n'avait jamais été inquiétée pour ses activités illicites.



Parce que Madame Claude, c'était le pouvoir : le pouvoir du sexe et des secrets bien gardés. Ses filles étaient jeunes, éduquées, cultivées et peu farouches. Ses clients - qu'elle préférait appeler « les garçons » étaient des hommes politiques, des capitaines de l'industrie, des personnalités du show business.

Madame Claude attirait dans ses filets ceux qui seraient, un jour, obligés de la protéger.





Ecoutez Jour J avec Flavie Flament du 24 août 2021