Harry et Meghan : le jour où ils ont renoncé à leurs titres royaux

Lecture - 42m48s

8 janvier 2020 : coup de tonnerre sur la monarchie britannique. Harry et son épouse Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex renoncent à leur rôle au sein de la famille royale, un an et demi après leur mariage sous les yeux du monde entier et le regard bienveillant de la Reine Elisabeth.



C'est désormais officiel : Après des mois de tensions, de rumeurs et de négociations, le Prince et son épouse quittent avec fracas l'Angleterre et s'envolent pour le Canada, avec leur fils, Archie, sans pouvoirs mais toujours riches à millions.

Une décision radicale et irréversible qui sonne le glas d'une relation privilégiée entre la reine d'Angleterre et son petit-fils préféré, rebelle, fêtard et attachant, tiraillé entre ses élans de liberté, ses devoirs et son histoire d'amour qui, d'abord saluée par l'opinion, aura fini par diviser les sujets de sa majesté.



