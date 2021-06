11. Patrouilleurs autoroutiers : une profession toujours plus risquée

Lecture - 25m03s

Depuis le début de l'année, les patrouilleurs autoroutiers ne sont pas épargnés par les comportements à risque sur la route. Sur les six derniers mois, jusqu'à un "fourgon jaune" a été percuté en intervention chaque semaine.



Fatigue au volant, écrans, non-respect des distances de sécurité ou des limitations de vitesse en zone de travaux... En 10 ans, les raisons de cette hausse des accidents sont devenues nombreuses. Le jaune fluo et le professionalisme des agents ne suffisent plus, ceux que l'on surnomme "les anges gardiens" pour leur assistance aux personnes en détresse, se sentent de plus en plus vulnérables face aux automobilistes.



"Immersions" est le podcast de reportage de RTL présenté par Sina Mir, grand reporter au sein de la rédaction. Une plongée au cœur de l'actualité, une immersion totale pour (re)vivre un événement marquant qui s'appuie sur des sons judicieusement choisis, une ambiance forte, des témoignages puissant. Un podcast RTL Originals.