Saison 2 - 36. Environnement : les sanctions contre les majors pétrolières sont-elles utiles ?

La crise sanitaire n'a pas entaché le dynamisme du marché immobilier. Près 1,08 million de logements anciens ont été vendus entre mars 2020 et mars 2021 en France. De façon globale, la hausse des prix devrait se poursuivre pendant plusieurs mois soutenue notamment par "l'épargne accumulée" par les ménages. On assiste à une hausse mondiale des prix de l'immobilier. Ce rythme d'augmentation est le plus rapide depuis 1990. C'est le Canada qui a connu la hausse la plus spectaculaire, avec une augmentation de 31 %. "Hors-série Lenglet & Co : crise du coronavirus", un podcast hebdomadaire présenté par François Lenglet et Catherine Mangin, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et révolutions provoquées par la crise du coronavirus en France, en Europe et dans le monde.