Saison 2 - 33. Amazon : jusqu'où ira le géant du e-commerce ?

Lecture - 13m56s

La semaine dernière, l'entreprise Amazon faisait encore parler d'elle en rachetant 80% des droits de retransmission télévision de la Ligue 1 de football français. Quelques jours auparavant, le géant du commerce en ligne avait déjà annoncé le rachat du studio de cinéma MGM américain.



Récemment, Amazon s'est même lancé dans le secteur de la santé et propose désormais un service nommé Telehealth, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et avec la pandémie et les confinements successif le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est envolé.



"Hors-série Lenglet & Co : crise du coronavirus", un podcast hebdomadaire présenté par François Lenglet et Catherine Mangin, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et révolutions provoquées par la crise du coronavirus en France, en Europe et dans le monde.