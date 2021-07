La psychologue Marie de Hennezel dans "Et demain ?"

Lecture - 4m32s

Ce mercredi 14 juillet 2021, Guillemette Franquet rencontre la psychologue Marie de Hennezel.



Après un an et demi de crise sanitaire, RTL vous propose cet été un regard vers l'avenir. Chaque jour, un entretien avec une personnalité pour voir comment le Covid a bouleversé nos vies et réfléchir à la suite.