Barbe Bleue : Gilles de Rais, le plus grand criminel du Moyen Âge

Lecture - 36m16s

Pour la 1ère de l'émission "Entrez dans l'histoire", Lorànt Deutsch revient sur la vie du pire tueur en série du Moyen Âge ! Un monstre sanguinaire, personnage aux deux visages, illustre maréchal de France, et compagnon d'armes de Jeanne d'Arc !



Mais c'est également un homme qui, dans les catacombes de son sinistre château de Tiffauges s'est livré aux pires atrocités sur un grand nombre d'enfants. 140, officiellement. Tortures, viols, magie noire, pacte avec le diable... Et elle met en scène l'effroyable seigneur Gilles de Montmorency-Laval, plus connu sous le nom de Gilles de Rais et que la culture populaire retiendra sous le sobriquet folklorique... de Barbe Bleue !



