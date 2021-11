Ile-d'Aix : le dernier séjour de Napoléon en France

Napoléon est à Waterloo, pour en finir avec les ennemis de la République et de l'Empire. Le champ de bataille n'a rien à voir avec la « morne plaine » dont on parle, le terrain est vallonné et une crête scinde le champ de bataille en deux. On trouve aussi trois fermes fortifiées, avec un château au milieu, de véritables brise-lame pour les troupes françaises. C'est un des plus petits champs de bataille qu'a connu Napoléon. Et c'est un terrain propice à la stratégie défensive de Wellington, commandant des forces britanniques. Ce dernier cache ses troupes derrière la crête pour les protéger des canons français, dont les boulets ricochent sur le champ de bataille et emportent tout sur leur passage. Alors qu'à 15 heures, Napoléon semble avoir le dessus, en fin de journée, les troupes prussiennes interviennent et changent la donne. À 19 heures, c'est la déconfiture pour les français. Napoléon retourne vers Paris. Quatre jours plus tard, il abdiquera.