Golfe-Juan : le point de départ des Cents Jours

Lecture - 8m07s

C'est au bord de la mer, sur la plage de Golfe-Juan dans la commune de Vallauris, que commence l'épopée des Cents Jours. Le 1er mars 1815, Napoléon revient de son exil de l'île d'Elbe, avec l'intention de retrouver sa place. Il débarque sur cette plage, sachant qu'il n'y a aucun risque : à l'époque à Vallauris on ne trouve que des marécages, des vignes et des champs d'oliviers. Napoléon arrive avec l'intention de rallier la garnison d'Antibes, qui se trouve à quelques kilomètres et où il a été jeune soldat, au début de sa carrière.

En seulement sept jours, Napoléon et les soldats qui se sont ralliés remontent jusqu'à Grenoble. Peu après avoir atteint l'Isère, Napoléon et son armée tombent nez à nez avec la garnison royaliste de Grenoble. Après quelques heures de négociations et de tensions, les soldats royalistes renoncent à tirer sur Napoléon et se jettent à ses pieds. La reconquête est en route.