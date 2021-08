Gloire et déchéance au château de Fontainebleau

Alors qu'il envisage d'attaquer l'Angleterre depuis le camp d'entrainement de Boulogne-sur-Mer, Napoléon apprend que les Anglais ont mis sur pied une coalition afin que la Russie et l'Autriche lancent une guerre contre la France. Un deuxième front vient de s'ouvrir, Napoléon est contraint de faire volte-face et de se diriger vers le continent. Le 2 décembre 1805, quelques jours après l'arrivée des troupes françaises en République tchèque, s'engage un combat entre les deux camps. Et c'est une victoire écrasante pour Napoléon. L'empereur connait bien le terrain, il sait s'adapter et fait preuve d'un sens stratégique aiguisé. Et comme le vaste champ de bataille couvre plusieurs communes, au moment de donner un nom à la bataille Napoléon choisit le nom du château où l'empereur autrichien et le tsar avaient dormi avant la bataille : le château d'Austerlitz.