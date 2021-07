Comment le jeune Napoléon aiguise son esprit de stratège à Brienne-le-Château

C'est dans une maison italienne modeste depuis laquelle on aperçoit la mer, en plein quartier Génois d'Ajaccio que nait Napoléon. C'est là que Laetitia, sa mère, élève presque seule ses huit enfants. Son mari, Charles, le père de Napoléon est député. C'est un notable issu de la petite noblesse mais il disparait à l'âge de 39 ans. Cette maison deviendra un lieu de pèlerinage pour les admirateurs de l'empereur et pour les curieux : les soldats de la grande armée viennent y embrasser les tomettes au sol et Elizabeth d'Autriche, Sisi, vient s'enfermer quelques heures dans la chambre de Napoléon dès qu'elle est de passage en corse. Des écrivains comme Balzac ou Flaubert viennent également visiter ce lieu. En effet, pendant et après son règne, plus aucun lieu où a séjourné Napoléon ne sera ordinaire.