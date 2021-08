Dick Rivers, la quatrième Vieille Canaille

Dick Rivers n'a jamais été le dernier archange français du rock. S'il portait des bottines de cowboy et une banane gominée, il savait que époque était révolue. La musique qu'il aimait, et Elvis, avaient disparu depuis bien longtemps.

L'invité Confidentiel : Yves Bigot, journaliste, directeur de TV5 Monde. Il est l'auteur du livre "Je t'aime moi non plus - Les amours de la chanson française" aux éditions Don Quichotte