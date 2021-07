Boris Becker : " Mon corps est usé jusqu'à la corde "

Boris Becker a été le plus jeune des champions sans savoir que ce triomphe cachait une malédiction. La gloire, l'argent, une place dans l'histoire. Mais aussi la solitude, la détresse et la ruine. Aujourd'hui encore, Boris Becker est à la recherche du temps perdu de son enfance. Retour sur le parcours de ce jeune prodige : le1er juin 1984, les Becker signent à Monaco le 1er contrat professionnel de leur fils, seize ans et demi...



L'invité Confidentiel : Yannick Cochennec, journaliste