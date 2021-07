Grace Kelly : derrière l'allure sage, des tempêtes et une volonté farouche

Lecture - 33m37s

Grace Kelly n'était pas une actrice docile. Ni une princesse de contes de fées... Derrière son allure sage et sa blondeur parfaite, se cachaient des tempêtes et la volonté farouche, de ne jamais appartenir à qui que ce soit.



L'invité Confidentiel : Stéphane Loisy, avocat spécialiste des droits d'auteur et auteur de "Grace Kelly - Portrait d'une princesse en artiste" aux éditions Grund.