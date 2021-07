Nadia Comaneci : une gymnaste surdouée privée du droit de sourire

Lecture - 35m08s

REDIFF - Nadia Comaneci n'a jamais été la Fée Clochette de la gymnastique. Elle avait beau voler dans les airs, elle vivait dans une cage. Son enfance lui fut confisquée, sa gloire mise sous cloche. On lui apprit le silence, le secret et à ne plus jamais sourire même quand on est heureuse.

Invitée : Céline Nony, journaliste au journal L'Equipe

Ecoutez Confidentiel avec Jean-Alphonse Richard du 06 juillet 2021