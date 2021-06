Joe Dassin : l'homme qui chantait avec son cœur

Lecture - 35m51s

REDIFF - Joe Dassin a toujours cru que son sourire le protégeait du stress, des addictions, du vertige d'un métier auquel il n'était pas préparé. La musique était toute sa vie mais elle devint la plus intime de ses ennemies. Peu à peu, il ne trouva donc plus la force de faire tournoyer ce lasso qui, sur scène, le faisait ressembler à un beau et jeune cowboy.



L'invité Confidentiel : Stéphane Loisy, avocat et éditeur de deux biographies sur Joe Dassin aux éditions du Rocher.



Ecoutez Confidentiel avec Jean-Alphonse Richard du 19 juin 2021