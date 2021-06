Jackie Kennedy, à jamais Première dame

Lecture - 39m12s

Jackie Kennedy n'a pas seulement été la première dame de l'Amérique ou l'épouse d'un riche armateur grec. Si elle devint une icône moderne, c'est parce qu'elle était bien plus que cela. Une femme libre qui avait décidé de réaliser un à un ses rêves et ses désirs les plus secrets.



L'invité Confidentiel : Nicole Bacharan, politologue, spécialiste des États-Unis. Elle a co-écrit avec Dominique Simmonet "First Ladies : à la conquête de la Maison blanche" paru chez Perrin.