17. Comment repérer les bonnes affaires tout en évitant les arnaques

Avec plus d'un milliard de pizzas consommées en 2018, la France est le deuxième plus gros consommateur de pizzas au monde après les États-Unis, mais devant l'Italie. Chaque Français en consomme en moyenne dix kilos par an. Margherita, Calzone ou encore Regina, les ventes de pizzas génèrent plus de quatre milliards d'euros. Un marché juteux dont profitent avant tout les quelques vingt mille pizzerias que compte la France. Une fois par semaine, Julien Courbet présente les enquêtes et les reportages du magazine "Capital" en version audio. Révélations, éclairages, conseils...