Acheter un appartement neuf, un Français sur trois se dit tenté par ce choix. Car cela permet d'avoir un logement aménagé à son goût, construit selon les dernières normes d'isolation thermiques et phoniques, et garanti dix ans contre les éventuels vice-cachés. Mais il faut pouvoir patienter 12 à 18 mois avant de s´y installer, le temps de la construction. Chaque année, il se vend plus de 100.000 logements sur plan, avec des prix en moyenne 20% plus chers que l'ancien. Et en 2021, les tarifs pourraient s'envoler davantage. Une fois par semaine, Julien Courbet présente les enquêtes et les reportages du magazine "Capital" en version audio. Révélations, éclairages, conseils...