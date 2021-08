Coronavirus et rentrée scolaire : faut-il s'inquiéter ?

Lecture - 37m02s

Pour cette nouvelle saison, Michel Cymes et ses chroniqueurs vous donnent rendez-vous chaque dimanche matin à 9h15. Au menu ce 29 août, le coronavirus encore et toujours. L'équipe répond à toutes les questions que vous vous posez sur le virus en cette période de rentrée scolaire. Elle reviendra également sur les problèmes de santé du génie Léonard de Vinci, qui souffrait de troubles de la tension et d'hyperactivité. Enfin, retrouvez tous leurs conseils pour vous préparer à courir un marathon, celui de Paris aura lieu dans 7 mois exactement.