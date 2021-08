Tatouages : elle paie plus de 200 € pour des dessins totalement bâclés

Lecture - 2h03

Magdalena a trouvé une tatoueuse sur les réseaux sociaux, et a été séduite. Après avoir parlé de ses projets de tatouage pour elle et son conjoint avec la professionnelle, Magdalena convient par message d'un tarif, 200 € pour elle et 70 € pour lui. Elle verse un acompte, et les deux amoureux se font tatouer le 29 mai 2021, toute la journée.



La tatoueuse doit effectuer les retouches prochainement. Mais elle récupère tout de même la totalité de la somme. Mais Magdalena appelle pour avoir une autre date de rendez-vous, sans réponses ! La tatoueuse finit par la bloquer totalement.



Sans nouvelles, Magdalena découvre finalement que la tatoueuse travaille dans un autre salon avec le même numéro de Siret. Magdalena débarque alors à l'improviste dans le 2e salon. La conversation s'envenime, Magdalena est accusée de harcèlement, et aucune date de retouches n'est trouvée. Aujourd'hui, les tatouages restent bâclés.



Ecoutez Ça peut vous arriver avec Julien Courbet du 31 août 2021