Justice : il gagne son procès mais son avocate se retourne contre lui

Lecture - 2h10

Jean-Baptiste, le 6 décembre 2016, attaque aux prud'hommes son ancien employeur pour rupture abusive de contrat avec l'aide de son avocate, rémunérée par sa protection juridique. Jean-Baptiste gagne ce procès, et l'association qui l'employait est condamnée à lui verser 25.500 €.



Alors que l'argent est versé sur le compte CARPA de l'avocate, celle-ci lui demande de lui verser 3.000 € pour honoraires et prime de "résultat". Jean-Baptiste refuse légitimement se voit alors dans l'obligation de contacter un autre avocat pour le défendre afin de récupérer ses fonds.



Ce dernier parvient à faire en sorte que l'avocate lui verse 22.500 € mais elle refuse de virer les 3.000 € restants, et ne donne plus de nouvelles. Jean-Baptiste repart en procès. Elle ne se présente pas, et est condamnée à lui verser 6.500 €, le 29 mai 2020. Aujourd'hui, Jean-Baptiste n'a toujours pas revu cette somme ni les sommes allouées lors du jugement.



