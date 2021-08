Véhicule : un professionnel lui envoie un moteur non-conforme et ne la rembourse pas

Début 2021, le véhicule de Natacha tombe en panne. Et son garagiste est formel, il faut changer le moteur. Mais, pour cela, Natacha doit lui en trouver un. Après quelques recherches, un vendeur lui propose un modèle d'occasion.



Elle accepte son devis de 3.500 €, puis, elle effectue le virement. Son garagiste réceptionne bien le moteur, mais quand il tente de le monter, il s'aperçoit qu'il manque des pièces. Le bas-moteur ne serait même pas compatible avec le véhicule...



Natacha fait immédiatement part de cette découverte au vendeur. Sauf qu'au lieu d'annuler la commande, l'interlocuteur lui propose simplement de renvoyer les injecteurs du bas-moteur et de la rembourser partiellement. Pour le reste, il lui assure qu'elle peut inverser les carters. Mais l'opération est impossible selon son garagiste. Natacha finit par mettre en demeure le professionnel, le 30 mars dernier, de la rembourser intégralement. Mais depuis, plus de nouvelles. Et le véhicule reste immobilisé...