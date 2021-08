Achat en ligne : il commande deux ordinateurs et reçoit à la place des cadres photos

Denis, en avril 2021, commande sur un célèbre site, 2 ordinateurs à 749 euros chacun et dont le financement se fait via un crédit. Mais lors de la livraison, il ne reçoit pas des ordinateurs mais des cadres photos en verre ! Il demande donc le remboursement et renvoie les cadres photos.



Le site annule la commande du premier ordinateur, mais pas du second et demande de renvoyer l'ordinateur que Denis n'a jamais reçu ! Si le premier remboursement est a priori accepté, il n'a pas toujours rien reçu. Et pour le second, c'est un refus catégorique d'annulation. L'organisme de crédit finit même par se retourner contre lui pour le remboursement.



Du côté du site, on lui dit que le remboursement du premier ordinateur n'arrivera pas tant que Denis n'aura renvoyé le second ordinateur. Pourtant, il a bien renvoyé les deux cadres, à la place des ordinateurs qu'il n'a pas.



