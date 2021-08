Travaux : la rénovation de son jardin lui coûte 24.000 € et vire au cauchemar

Lecture - 2h23

Audrey a réglé plus de 24.000 euros pour une pose de pavés, un ragréage sur une terrasse et une reprise de gazon. Mais à l'arrivée, si la pose des pavés semble correcte pour Audrey, les autres interventions du paysagiste sont catastrophiques. Le ragréage présente tellement de problèmes de niveaux qu'elle ne peut pas carreler derrière. Quant au gazon, sa pousse est loin d'être uniforme. Des cailloux remontent même sur les zones clairsemées.



Malgré de nombreuses relances et un nouveau passage du professionnel, rien ne bouge. Une expertise estime même le montant de la réfection à plus de 15.000 euros... Et le paysagiste ne veut rien savoir !



Ecoutez Ça peut vous arriver avec Julien Courbet du 23 août 2021