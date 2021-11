LA RÈGLE D'OR - Divorce : mon ex refuse de me présenter notre enfant le week-end, que faire ?

Lecture - 2m11s

Selon les termes du divorce, vous pouvez recevoir vos enfants le week-end. Sauf que votre ancien conjoint ne semble pas l'entendre de cette oreille. Que faire ?



Pour Maître Sylvie Noachovitch, vous devez déposer une plainte pour non-représentation d'enfant, auprès du commissariat ou de la gendarmerie. Vous aurez ensuite la possibilité de faire délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel. C'est la solution la plus rapide et efficace qui existe.



