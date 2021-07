LA RÈGLE D'OR - Location de vacances : comment me faire rembourser ?

Lecture - 5m09s

Contretemps, imprévus... Vous vous trouvez contraint d'annuler à la dernière minute votre location de vacances. Se posent alors les inéluctables questions : puis-je me faire rembourser ? Et si oui, comment ?



Maître Anne-Claire Moser vous explique comment décrypter les termes de votre contrat.

Attention d'ailleurs à ne pas confondre acomptes et arrhes. Un acompte peut être restitué alors les arrhes sont perdues si la location est annulée.



