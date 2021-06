Un garagiste exige plus de 800 € sans fournir les preuves des réparations

La femme de Parvy avait confié sa voiture à un garagiste pour une simple réparation des bougies. Mais après des mois de galères et de négociations, le garagiste réclame aujourd'hui près de 800 euros. Pour autant, il ne fournit pas de factures et aucun devis. Pire, aujourd'hui, il confisque le véhicule. Parvy et sa femme ne savent plus quoi faire...