L'artisan ne lui construit pas sa maison, elle doit vivre chez son fils !

Elle pensait profiter d'une retraite bien méritée, dans sa maison en bois, en Gironde près de son fils. Mais 1 ans plus tard, c'est une vraie galère. Son appartement dans les Hautes-Alpes a été rendu et la maison qu'elle a commandée, et pour laquelle elle a versé 30.000 euros, est loin d'être construite ! Pendant ce temps-là, Claire doit rester, avec tous ses cartons chez son fils. Elle compte sur Julien Courbet et toute son équipe pour l'aider.