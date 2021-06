Un couple de retraités se fait voler 48.000 €, la banque fait la sourde oreille

Josiane et son mari sont âgés de 75 et 76 ans. Ils souffrent tous les deux d'une grave maladie. Entre deux rendez-vous à l'hôpital, ils continuent tant bien que mal à vérifier leurs comptes bancaires. Et, le 27 avril 2021, ils tombent des nues.



Ils constatent que, chaque jour quasiment, depuis deux semaines, ils sont délestés de 3.000 euros au profit de plusieurs inconnus. Résultat des courses, toutes leurs économies ou presque se sont envolées, soit, au total, 48.000 euros ! Josiane et son mari sont d'autant plus effarés qu'ils n'ont jamais communiqué le moindre identifiant ou mot de passe à quiconque.



