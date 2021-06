A 21 ans, son employeur le licencie sans lui payer ses deux mois de salaire

Lecture - 1h19

Nicolas a 21 ans et est étudiant. Le 1er janvier 2021, il signe un contrat d'alternance en qualité de graphiste au sein d'une école préparatoire aux études de médecine. Son salaire brut à l'embauche se chiffre à 815 euros par mois pour une présence 3 jours par semaine en entreprise.



Motivé, il démarre début janvier. Au départ, l'ambiance se veut plutôt bonne. Mais, rapidement, le gérant se montre de plus en plus exigeant. Nicolas fait de son mieux pour lui donner satisfaction. Hélas, début mars, son employeur décide de mettre un terme à sa période d'essai en lui envoyant un message laconique sur le réseau social professionnel "LinkedIn".



Le tout, sans jamais lui avoir réglé ses deux mois de salaire, ni même lui avoir transmis ses documents de fin de contrat !



Ecoutez Ça peut vous arriver avec Julien Courbet du 23 juin 2021