Il paye un carreleur pour sa terrasse, l'artisan encaisse l'argent et disparait

Lecture - 1h23

Thierry, le 5 mars 2021, engage un carreleur pour changer le sol de sa terrasse. Après avoir choisi les produits chez son distributeur, il règle 3.278 euros sur des devis de 6.435 euros. A ce moment-là, les travaux doivent démarrer le 26 avril. Mais, le jour-même, l'artisan vous envoie un SMS pour vous annoncer qu'il ne viendra pas car il souffrirait d'effets secondaires suite à son vaccin contre la Covid-19.



Thierry se montre évidemment patient. D'autant que l'entrepreneur lui livre une partie des matériaux deux jours plus tard, puis fixe un rendez-vous pour la chape le 29 avril. Hélas, les espoirs de Thierry sont encore déchus. L'homme pose cette fois un lapin à cause d'un soi-disant problème de planning avant de faire de nouveau faux bond le 3 mai dernier.



Echaudé, Thierry lui signifie qu'il préfère maintenant arrêter la collaboration et obtenir un remboursement du trop-perçu évalué à 1.699 euros...



