LA RÈGLE D'OR - Faux RIB, fraude au virement : que faire si je suis victime ?

Lecture - 2m40s

De l'argent a mystérieusement disparu de votre compte en banque. Après examen de vos relevés, vous en êtes maintenant persuadés : on vous a débité à votre insu. Mais alors que faire ?



Maître Blanche de Granvilliers vous dit ici quels sont vos recours et vous donne quelques conseils en la matière. Récoltez le maximum de preuve de ce qu'il s'agit d'une arnaque, pour démontrer que vous n'êtes pas l'auteur de ce paiement. Déposez aussi immédiatement plainte à la gendarmerie ou au Commissariat et envoyez une copie de cette plainte à votre agence.



