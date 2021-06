INÉDIT - LA RÈGLE D'OR - Locataires : comment récupérer votre caution auprès de votre propriétaire ?

Lecture - 3m32s

Les cartons sont faits, le camion est chargé, l'état des lieux de sortie de votre logement a été fait sans encombre, et vous avez donc rendu les clés. Votre déménagement semble derrière vous. Petit bémol cependant, pas de nouvelles de votre dépôt de garantie, versée à votre entrée dans les lieux.



Dans le podcast inédit "La règle d'or", Maître Maryline Olivié vous explique comment agir auprès de votre propriétaire si celui-ci traîne un peu des pieds à vous restituer votre caution. La loi est pourtant formelle : s'il n'y a pas de dégât constaté lors de l'état des lieux, elle doit être restituée sous un mois.



