INÉDIT - LA RÈGLE D'OR - Comment bien choisir un artisan ?

Entreprendre des travaux dans son appartement ou sa maison n'est jamais une tâche facile, et faire appel à un artisan pour les réaliser est une étape clé pour la réussite de votre projet. Cette démarche demande du temps et certaines connaissances juridiques ou techniques pour obtenir le maximum de garantie.



Dans le podcast "La règle d'or", l'avocate Maître Maryline Olivié égrène les bons réflexes à avoir avant d'embaucher un artisan.



