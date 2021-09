L'INTÉGRALE - ABBA, Queen et Travis dans "Bonus Track"

Lecture - 52m11s

Ce jeudi 2 septembre 2021, Eric Jean-Jean revient dans "Bonus Track" sur l'incroyable retour du groupe ABBA, après une pause longue de quarante ans. L'animateur reviendra aussi sur l'histoire de la chanson "Vacances j'oublie tout" d'Elegance et retracera les histoires des tubes "Sing" de Travis et "Crazy little thing called love" du mythique groupe Queen.



Au sommaire de l'émission :

Histoire des chansons :

- "Vacances j'oublie tout" de Elegance

- "Sing" de Travis

- "Crazy little thing called love" de Queen



Focus : Studio 54



La nouveauté du jour : Pascal Amiaud vous parle d'ABBA



La semaine de Steven Bellery

Ecoutez Bonus Track avec Éric Jean-Jean du 02 septembre 2021