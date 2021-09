L'INTÉGRALE - The Cure, Pascal Obispo et The Doobie Brothers au programme

Ce 31 août 2021 dans "Bonus Track", Eric Jean-Jean consacre un focus exceptionnel à Vincent Delerm et vous raconte l'histoire de la chanson "Boys don't cry" du célèbre groupe The Cure. Il reviendra aussi sur l'histoire du tube "Long train runnin'" de The Doobie Brothers et "Gloria" du mythique groupe THEM...



Au sommaire de l'émission :

Histoire des chansons :

- "Boys don't cry" de The Cure

- "Long train runnin'" de The Doobie Brothers

- "Gloria" du groupe Them



Focus : Vincent Delerm



La nouveauté du jour : Pascal Amiaud présente un titre de Pascal Obispo



Invité : Sophie Rosemont qui parlera du club des 27

