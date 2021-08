FOCUS - George Harrison, le "Beatle calme"

Lecture - 15m54s

Le focus de ce lundi 30 août 2021 est consacré à George Harrison, celui que la presse avait surnommé "The Quiet Beatle", le Beatle calme. Le plus jeune des fab four a 15 ans lorsque son ami d'enfance, Paul McCartney propose à Lennon de l'intégrer à leur groupe "The Quarrymen" qui deviendra plus tard "Les Beatles".



Guitariste virtuose, c'est lui qui va apporter au groupe le gout des arrangements musicaux, de la world music, des expérimentations. C'est lui encore qui imposera aux autres des musiciens de génie comme Eric Clapton ou Billy Preston.



Après la séparation des Beatles, dont il fut le premier à s'éloigner, il est celui qu'on n'attendait pas et qui pourtant sera le premier, devant Lennon et McCartney à rencontrer le succès en solo...