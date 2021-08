L'INTÉGRALE - Julien Doré, Bon entendeur et UB40 au programme

Dans "Bonus Track" ce jeudi 26 août, après la mort du saxophoniste Brian Travers, l'un des membres fondateurs du groupe UB40, retrouvez l'histoire de "Food for thought. Egalement "Waf" de Julien Doré ou encore "Funky town" de LIPP'S INC. Steven Bellery sera également présent au côté d'Eric Jean-Jean pour revenir sur son interview réalisée avec MC Solaar...



Au sommaire de l'émission

Histoire des chansons :

- "Can't stop the feeling" de Justin Timberlake

- "Waf" de Julien Doré

- "Funky town" de Lipp's Inc

- "Holidays" Michel Polnareff



Focus : Buena Vista Social Club



La nouveauté du jour : Pascal Amiaud présente "Cold heart" de Dua Lipa et Elton John



La semaine de Steven Bellery

Ecoutez Bonus Track avec Éric Jean-Jean du 26 août 2021