L'INTÉGRALE - Vanessa Paradis : qui a écrit les paroles de son titre "Divine Idylle" ?

Lecture - 53m31s

"Divine Idylle" est un tube extrait du 5è album de Vanessa Paradis, "Divinidylle". Album qui rencontrera d'ailleurs un grand succès en partie grâce à cette chanson. Vanessa Paradis remportera même la victoire de la musique de l'album de l'année en 2008.



Mais "Divinidylle", c'est également une collaboration étroite avec un autre artiste : Mattieu Chedid, qui a produit cet album. C'est lui aussi qui a écrit ce titre, et qui en a composé la musique...



Au sommaire de l'émission :

Histoires des chansons :

- "Gimme all your lovin'" ZZ TOP

- "Divine Idylle" Vanessa Paradis



Focus : L'année 1971



La nouveauté du jour : Pascal Amiaud présente "Take my breath" de The Weeknd



Invité : Hubert Blanc Francard (Boombass) : Cassius, une histoire de la French Touch

Ecoutez Bonus Track avec Éric Jean-Jean du 23 août 2021