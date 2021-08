Le meilleur de Bonus Track du mercredi 18 août 2021 (1/2)

Lecture - 50m59s

Les histoires de chansons : "Un homme et une femme" de Nicole Croisille & Pierre Barouh, "La ruelle des morts" de Hubert Felix Thiefaine, "Can't take my eyes off you" de Lauryn Hill et la version de Clara Luciani "C'était la fille du père noel"



Focus: album "21" d'Adèle

Focus: Album " MTV Umplugged " de Nirvana

Ecoutez Bonus Track avec Éric Jean-Jean du 18 août 2021