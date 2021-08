Le meilleur de Bonus Track du 11 août 2021 (1/2)

Lecture - 54m24s

Histoires de chansons : "Sweet dreams (are made of this)" d'Eurythmics et "Pale Shelter" de Tears for fears



Focus : les plus beaux duos

Focus : NTM

Ecoutez Bonus Track avec Éric Jean-Jean du 11 août 2021