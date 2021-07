Bonus Track du 27 juillet 2021

Lecture - 48m55s

Histoires de chansons :

- "Chandelier" de SIA

- "Smile" de Nat King Cole

- "Killing in the name of" de Rage Against The Machine

- "La vie par procuration" de Jean-Jacques Goldman



Focus : Renaud amoureux de Paname



Focus : Renouveau Jazz & Soul de la pop anglaise des 80s

Ecoutez Bonus Track avec Éric Jean-Jean du 27 juillet 2021