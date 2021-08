Beach Party du 13/08/2021

Lecture - 55m02s

Beach Party 23h-24h

C'est du côté de Long Beach que nous allons nous installer pour revivre ces fameuses Beach Parties qui ont fait le bonheur de toute une génération, celle du Baby-Boom. Les années 60 ont véritablement été les années de l'insouciance. On découvrait le rock and roll, le transistor, les stations de radio avec de la musique pour teenagers. Revivons cette époque avec The Easybeats, Arthur Brown, The Rivingtons, Elvis, The Beach Boys, The Mamas & Papas, Brenda Lee, The Shangri Las, Otis Redding, Cher, etc.



Ecoutez Beach Party avec Georges Lang du 13 août 2021