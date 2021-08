Beach Party du 08 août 2021

Lecture - 59m20s

Beach Party 23h-Minuit

Entre deux ''rescue cabins'' sur la plage de Zuma (pas très éloignée de Malibu), Beach Party ressuscite l'ambiance qui régnait sur les bords de la West Coast dans les années 60, les années de l'insouciance.

Les teenagers s'en donnaient à cœur-joie dans le sable en dansant sur les hits de l'époque : ''Johnny B. Goode'' de Chuck Berry, ''Peppermint Twist'' de Joey Dee, ''I Got You (I Feel Good)'' de James Brown, ''Only You'' des Platters, 'Sidewalk Surfin''' de Jan & Dean, ''Let's Go To San Francisco'' des Flower Pot Men, etc.



Ecoutez Beach Party avec Georges Lang du 08 août 2021