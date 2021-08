Beach Party du 07 août 2021

Lecture - 58m36s

Beach- Party 23h-Minuit

Nous sommes à Huntington Beach, la plage du surf par excellence. Rien d'étonnant qu'on appelle cette ville côtière de Californie "Surf City". Chaque été, Huntington organise les championnats du Monde de Surf.

Et c'est sur cette plage magnifique que nous allons organiser notre Beach-Party du samedi soir en recréant l'ambiance des good Ol' 60's avec Chubby Checker, Little Eva, Johnny Burnette, Ricky Nelson, The Monkees, The McCoys, Ray Charles, Jerry Lee Lewis, The Four Seasons, Paul Anka, etc.



Ecoutez Beach Party avec Georges Lang du 07 août 2021