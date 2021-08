Beach Party du 06 août 2021

Lecture - 56m07s

Beach-Party 23h-Minuit

Il y a de quoi être jaloux lorsqu'on regarde la météo des plages en Californie. Tous les jours : ciel bleu, soleil omniprésent et une température extrêmement agréable autour de 30°. Idéal pour le surf, le paddle, le beach-volley, le skate, le vélo le long du Pacific. Nous sommes à Hermosa Beach pour une Beach Party comme dans les années 60 avec The Chiffons, The Crystals, The Beatles, Billy Joe Royal, The Capitols, The Beach Boys, Pat Boone, Ritchie Valens, Sam The Sham, Elvis, Cliff Richard, The Tokens, Them, etc.



Ecoutez Beach Party avec Georges Lang du 06 août 2021