La Collection Beach Party du 01/08/2021

Lecture - 1h28

Beach Party 22h30 - 24h00

Dernière Beach Party de ce week-end. Nous partons sur le sable de Radio Beach à Oakland, dans la Baie de San Francisco. Une plage qui s'appelle ainsi car à l'une de ses extrémités, il y a des Pylônes d'une station de radio. Bizarre de les implanter là ! En tout cas, cet endroit est très connue des habitants de Oakland et San Francisco. Et c'est là que je vous propose la Beach Party du dimanche soir avec ce son si caractéristique des Good Old 60's : Scott McKenzie, Del Shannon, Dion, The Everly Bros., The Four Seasons, Bill Haley, The Supremes, The Big Bopper, The Moody Blues, etc.



