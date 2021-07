La Collection Beach Party du 31/07/2021

Lecture - 1h26

Beach Party 22h30 - 24h00

Tout l'été sur RTL, le son des années 60 sur la West Coast ! En ce samedi soir, posons-nous à Manhattan Beach, entre Hermosa Beach et Redondo Beach. Là, les surfers s'en donnent à cœur-joie. Et les autres aussi ! Bronzage au bord de l'eau, transistor à même le sable, allumés et branchés sur 93-KHJ pour écouter les DJs stars de la sation Top 40 : Robert W Morgan, The Real Don Steele. Et quel programme ! Tommy James & The Shondells, The Rolling Stones, Ritchie Valens, Cher, Tony Joe White, Sam & Dave, Simon & Garfunkel, The Monkees, The Beach Boys, Carl Perkins, etc.





Ecoutez Beach Party avec Georges Lang du 31 juillet 2021