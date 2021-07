Beach Party du 30 juillet 2021

BEACH PARTY 22h30 - 24h00

C'est sur la jolie plage de Laguna Beach que je vous invite à notre Beach Party du dimanche soir à partir de 22h30. Pendant 1h1/2 , jusqu'à minuit, nous allons revivre le mythe de ces rassemblements de jeunes sur le sable fin d'une plage californienne. Celle-ci est située dans le comté de Los Angeles, à mi-chemin de L.A. et San Diego. C'est donc dans un climat quasi méditerranéen que nous revivrons cette ambiance vintage avec : Les Beach Boys, les Beatles, Little Richard, The Trashmen, Elvis, Ricky Nelson, Bruce Channel, Ray Charles, The Animals, James Brown, etc.



Ecoutez Beach Party avec Georges Lang du 30 juillet 2021